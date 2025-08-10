Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur Gaza

Le Conseil de sécurité se réunit, dimanche matin, en urgence, sur la situation à Gaza, après que le gouvernement israélien a adopté un plan visant à la prise de contrôle militaire complète de l'enclave palestinienne ravagée par la guerre. En collaboration avec la section de la Couverture des réunions de l'ONU, nous vous proposons de suivre en direct cette réunion.


