Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chantier de l’A69 : rendre la nature malléable à notre volonté (humaine)

par Rémy Conche, Docteur en sciences de gestion, Université Paris Dauphine – PSL
Le chantier de l’A69 représente une tentative de mettre le monde à notre disposition. Plus particulièrement deux de ses dimensions : l’espace, par l’ingénierie, et le temps, par la gestion de projet.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
