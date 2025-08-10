Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Photovoltaïque et réseau électrique : comment une IA fiable et transparente pourrait faciliter la décarbonation

par Gabriel Kasmi, Chercheur postdoctoral en IA appliquée au système électrique, Mines Paris - PSL
Les énergies renouvelables sont souvent accusées de déstabiliser le réseau électrique. Pour gérer une production décentralisée et intermittente, l’IA a un rôle à jouer.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
