Observatoire des droits humains

L’intelligence artificielle doit amplifier le savoir des autochtones et non perpétuer leur exclusion

Les nouvelles technologies représentent à la fois une opportunité et un risque pour les peuples autochtones. Aujourd’hui, la quasi-totalité des modèles d’intelligence artificielle (IA) sont développés sans leur participation, ce qui peut conduire à un usage erroné voire abusif de leurs données et de leurs savoirs. 


