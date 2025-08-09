Tolerance.ca
Rousseau, penser le peuple souverain

par Mazarine Pingeot, Professeur agrégée de philosophie, Sciences Po Bordeaux
Pour Rousseau, la légitimité du pouvoir ne se trouve pas dans la religion ou dans la tradition, mais dans le consentement de chacun à obéir à un pouvoir qui le protège.La Conversation


© La Conversation -
