Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les économies africaines enclavées ont des atouts pour contribuer à la prospérité du continent

En tirant parti de leur situation centrale, en élargissant la connectivité régionale et en adoptant des technologies transformatrices, les pays en développement sans littoral d’Afrique sont en position d'être des contributeurs essentiels à la prospérité et au développement durable du continent, selon l’ONU.


© Nations Unies -
