Les prix alimentaires mondiaux en hausse en juillet, portés par la viande et les huiles végétales

Les prix des denrées alimentaires dans le monde ont augmenté en juillet, de 1,6% sur un mois, principalement en raison de la hausse des prix de la viande et des huiles végétales, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



