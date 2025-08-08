Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les prix alimentaires mondiaux en hausse en juillet, portés par la viande et les huiles végétales

Les prix des denrées alimentaires dans le monde ont augmenté en juillet, de 1,6% sur un mois, principalement en raison de la hausse des prix de la viande et des huiles végétales, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).


