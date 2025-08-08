Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Vous pouvez fuir, mais nous vous retrouverons, disent les milices aux civils terrifiés au Soudan

Une aide est nécessaire de toute urgence pour mettre fin à une épidémie mortelle de choléra qui sévit à travers le Soudan, ont déclaré vendredi les agences de l'ONU, tout en avertissant que les communautés continuent d'être terrorisées par les parties au conflit même lorsqu'elles fuient la violence.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
