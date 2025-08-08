Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Géorgie. L’impunité prévaut alors que Mzia Amaghlobeli, victime de mauvais traitements, va être incarcérée à l’issue d’un procès inique

par Amnesty International
En réaction à la condamnation de Mzia Amaghlobeli, journaliste géorgienne bien connue, à une peine de deux ans d’emprisonnement, Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Mzia Amaghlobeli a subi toute une série d’atteintes aux droits humains entre les mains de la police ; elle a été […] The post Géorgie. L’impunité prévaut alors que Mzia Amaghlobeli, victime de mauvais traitements, va être incarcérée à l’issue d’un procès inique appeared first on Amnesty International. ]]>


