Observatoire des droits humains

Effacement ou autonomisation ? Au Sahel, les femmes sont confrontées à un choix difficile

Dans la région du Sahel, en Afrique, l’aggravation de la violence et de la pauvreté – provoquée par les déplacements, la faim et le terrorisme – prive les femmes et les filles de leur droit à la sécurité, à l’éducation et à un avenir viable.


