Face aux risques croissants, les pays enclavés lancent une alliance climatique lors d'un sommet de l'ONU

Les pays enclavés en développement ont convenu jeudi de former un nouveau bloc de négociation sur le climat afin de défendre les besoins spécifiques des nations sans accès direct à la mer. Cette décision a été prise lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral (LLDC3), qui se tient actuellement à Avaza, au Turkménistan.



Lire l'article complet