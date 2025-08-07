La diplomatie donnant-donnant de Donald Trump en Ukraine, un échec pour arrêter l’agression russe
par Renéo Lukic, Professeur titulaire de relations internationales, Université Laval
Sophie Marineau, Doctorante en histoire des relations internationales, Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Six mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas mis fin à la guerre en Ukraine – il en redéfinit plutôt les règles selon une logique transactionnelle.
- jeudi 7 août 2025