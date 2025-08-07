Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La diplomatie donnant-donnant de Donald Trump en Ukraine, un échec pour arrêter l’agression russe

par Renéo Lukic, Professeur titulaire de relations internationales, Université Laval
Sophie Marineau, Doctorante en histoire des relations internationales, Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Six mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas mis fin à la guerre en Ukraine – il en redéfinit plutôt les règles selon une logique transactionnelle.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
