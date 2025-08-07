Tolerance.ca
La chaleur extrême touche des centaines de millions de personnes dans le monde

La chaleur extrême, avec des températures diurnes et nocturnes dangereusement élevée, s’est poursuivie au mois d’août, touchant des millions de personnes à travers le monde. Selon l’agence météorologique de l’ONU (OMM), cette situation caniculaire souligne l’importance des alertes précoces et des plans d’action contre la chaleur.


