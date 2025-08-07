Sous pression, l’Ukraine rétablit l’indépendance de ses agences anticorruption
par Paul Cruz, Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux
Moins de deux semaines après avoir restreint l’autonomie des agences anticorruption, le Parlement ukrainien a fait volte-face. Sous la pression de la rue et de Bruxelles, le parquet spécialisé anticorruption et le bureau national anticorruption, deux piliers institutionnels, retrouvent leur indépendance – un signal fort en écho aux aspirations de la révolution de Maïdan en 2014.
Les députés de la Rada urkainienne ont redonné ce 31 juillet leur autonomie au Bureau…
