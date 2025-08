Et si chaque territoire avait sa danse, quelle serait celle des forêts du Québec ?

Est-il possible de danser les forêts et territoires de l’Abitibi-Témiscamingue ? Est-il possible que ces territoires aient une danse qui soit la leur ? Dans le cadre de mes recherches, je m’efforce justement d’éclairer ces questions, de favoriser les rencontres et partages entre le corps et la nature.La pratique somatique , autrement dit la danse, puis les paysages culturels…