Gaza : la malnutrition reste à des niveaux critiques malgré les « pauses tactiques »

Malgré les « pauses tactiques » décidées par Israël la semaine dernière afin de permettre le passage en toute sécurité de convois humanitaires et les largages aériens d’aide, la bande de Gaza est toujours en proie à une forte augmentation des taux de malnutrition chez les enfants et chez les femmes enceintes et allaitantes.



Lire l'article complet