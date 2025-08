La pollution plastique envahit la planète : d'ultimes négociations à Genève pour y remédier

Au bord du lac Léman, à Genève, des dizaines de pays vont participer, à partir de mardi, à des discussions pour finaliser un accord mondial visant à lutter contre la quantité colossale et croissante de déchets plastiques et leur impact sur la santé humaine, la vie marine et l'économie.



