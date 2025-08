Liban. Les victimes de l’explosion du port attendent justice depuis cinq ans : il faut une enquête approfondie et sans entrave

par Amnesty International

Cinq ans après la terrible explosion au port de Beyrouth, survenue le 4 août 2020, les autorités libanaises n'ont toujours pas fait éclater la vérité ni rendu justice aux victimes et à leurs familles, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch le 4 août 2025. Il faut absolument qu'une enquête approfondie et sans entrave soit diligentée



