Afghanistan : Une répression implacable marque quatre ans de règne des talibans

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Afghans expulsés d'Iran arrivaient à Islam Qala, en Afghanistan, peu après avoir franchi la frontière entre les deux pays, le 3 juillet 2025. © 2025 Elise Blanchard/Getty Images (New York) – Les talibans ont intensifié leur répression depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021, en renforçant les restrictions sur les droits des femmes et des filles, en détenant des journalistes et en réduisant au silence toute dissidence, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le pays est aujourd’hui confronté à l’une des pires crises humanitaires…



Lire l'article complet