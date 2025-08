Irak. Les législateurs doivent veiller à ce que la nouvelle loi ne restreigne pas indûment les libertés d’expression et de réunion pacifique

par Amnesty International

À la veille du vote parlementaire sur un projet de loi relatif aux droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique, prévu lors de la session du Parlement irakien samedi 2 août, Razaw Salihy, chercheur sur l'Irak à Amnesty International, a déclaré : Les législateurs doivent voter contre toute loi – ou proposer des amendements – qui […]



