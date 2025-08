Somalie : aggravation de la crise climatique et des déplacements de population

Alors que les violences dans le centre et le sud de la Somalie ont provoqué récemment le déplacement de plus de 100.000 personnes, les communautés continuent d’être aux prises avec des sécheresses incessantes, des inondations et des conflits, qui ont déplacé quelque 3,6 millions de personnes dans l’ensemble de ce pays de la Corne de l’Afrique.



