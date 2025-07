Le Burkina Faso libère des journalistes et un activiste enrôlés illégalement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Guezouma Sanogo (à gauche) et Boukari Ouoba. © Privé Au début du mois de juillet 2025, les autorités burkinabè ont libéré cinq journalistes et un militant des droits humains qui avaient été illégalement enrôlés de force dans l'armée après avoir critiqué la junte militaire. Bien qu'il s'agisse d'une évolution positive, leur libération rappelle aussi cruellement que d'autres personnes sont toujours portées disparues, certaines depuis 2024, sans qu'aucun indice ne permette de savoir où elles se trouvent.Le 24 mars 2024, à Ouagadougou, la capitale du pays, les…



