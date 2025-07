Gaza : des gens continuent de mourir quatre jours après le début des « pauses tactiques » israéliennes

Quatre jours après le début des « pauses tactiques » décrétées par les autorités israéliennes à Gaza, l’on constate encore des morts et des blessés parmi les personnes en quête d'aide et de nouveaux décès dus à la faim et à la malnutrition, a prévenu mercredi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).



