Des millions de personnes risquent de mourir du sida après la baisse des financements américains

Six millions de nouvelles infections par le VIH et quatre millions de décès supplémentaires liés au sida pourraient survenir entre 2025 et 2029 si les services de traitement et de prévention du VIH soutenus par les États-Unis s’effondrent complètement, a prévenu jeudi une agence ces Nations Unies, relevant que de telles coupes remettent en cause plus de vingt ans de progrès dans la lutte contre la pandémie de sida.



Lire l'article complet