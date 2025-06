Monde. Il faut agir d’urgence, car la crise climatique engendre de nouveaux préjudices dévastateurs pour les droits humains

par Amnesty International

Les États doivent de toute urgence mettre en œuvre une action climatique ambitieuse en planifiant une transition juste vers l’abandon progressif des combustibles fossiles dans tous les secteurs, afin d’éviter des atteintes aux droits humains encore plus graves de par le monde, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse publiée à l’occasion de l’ouverture de […] The post Monde. Il faut agir d’urgence, car la crise climatique engendre de nouveaux préjudices dévastateurs pour les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet