Afrique : L’insuffisance de financement national ralentit les progrès en matière d’éducation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une salle de classe vide, dans un collège situé dans le sud du Sénégal. © 2019 Elin Martinez/Human Rights Watch (Abuja) – La plupart des gouvernements d’Afrique ont échoué régulièrement à atteindre les objectifs fixés aux niveaux mondial et régional en matière de financement d’un enseignement public de qualité, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui, à l’occasion de la Journée de l’enfant africain organisée par l’Union africaine (UA).Le thème de cette Journée pour 2025 est «Planification et budgétisation des droits de l’enfant : progrès depuis 2010 ».…



