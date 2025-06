Points chauds de la faim : Gaza, Haïti, le Soudan, le Soudan du Sud, et le Mali placés en alerte maximale

Gaza, Haïti, le Soudan, le Soudan du Sud, et le Mali font désormais partie des zones en alerte maximale, où le risque d’insécurité alimentaire pour ses populations est le plus préoccupant et nécessitent une attention « urgente » de la communauté internationale, a mis en garde l’ONU lundi.



