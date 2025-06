Pakistan : Les lois sur le blasphème exploitées à des fins de chantage et de profit

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des fidèles et des policiers marchaient parmi les débris devant la façade détruite de l'église catholique Saint-Jean à Jaranwala (district de Faisalabad), dans la province de Pendjab dans l’est du Pakistan, le 17 août 2023 ; la veille, une foule de musulmans pakistanais avait incendié cette église lors de violences antichrétiennes. © 2023 Aamri Qureshi/AFP via Getty Images (New York) – Les lois pakistanaises sur le blasphème perpétuent la discrimination religieuse et sont utilisées pour cibler des personnes indigentes ou membres de minorités lors d'expulsions…



Lire l'article complet