États-Unis. L’interdiction d’entrée sur le territoire décrétée par Donald Trump sera préjudiciable pour les personnes en quête de sécurité et favorisera la haine et la discrimination

par Amnesty International

En réaction à la décision du président Donald Trump imposant une nouvelle interdiction discriminatoire d’entrée sur le territoire américain pour les ressortissant·e·s de l’Afghanistan, de l’Érythrée, de la Guinée équatoriale, d’Haïti, de l’Iran, de la Libye, du Myanmar, de la République du Congo, de la Somalie, du Soudan, du Tchad et du Yémen ainsi qu’une […] The post États-Unis. L’interdiction d’entrée sur le territoire décrétée par Donald Trump sera préjudiciable pour les personnes en quête de sécurité et favorisera la haine et la discrimination appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet