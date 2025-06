Pakistan. Il faut mettre fin au harcèlement cyclique et à la persécution visant la minorité ahmadiyya

par Amnesty International

Les autorités pakistanaises doivent immédiatement mettre fin à la répression systémique exercée contre la communauté ahmadiyya, et faire respecter le droit à la liberté de croyance et de religion, a déclaré Amnesty International jeudi 5 juin. À l'approche de l'Aïd al Adha, qui aura lieu le 7 juin au Pakistan, cette minorité religieuse a fait l'objet d'une multiplication



