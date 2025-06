Hong Kong. La nouvelle inculpation portée contre Joshua Wong est destinée à prolonger son séjour derrière les barreaux

par Amnesty International

En réaction à la nouvelle inculpation visant le militant hongkongais incarcéré Joshua Wong, accusé de « conspiration en vue d’une collusion avec des forces étrangères » au titre de la Loi relative à la sécurité nationale en vigueur à Hong Kong, Sarah Brooks, directrice pour la Chine au sein d’Amnesty International, a déclaré : « La Loi relative à […] The post Hong Kong. La nouvelle inculpation portée contre Joshua Wong est destinée à prolonger son séjour derrière les barreaux appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet