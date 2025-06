Soudan : Frappes aériennes de l’armée au Darfour-Sud

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres d’un bâtiment situé près de l'Hôpital ophtalmologique de la Mecque à Nyala (Darfour-Sud), suite à une frappe aérienne menée par l’armée soudanaise le 3 février 2025. Cette photo a été transmise à Human Rights Watch par un habitant de Nyala, le 6 février 2025. © 2025 Privé Les Forces armées soudanaises ont tué de nombreux civils lors d'attaques employant des bombes aériennes non guidées contre des quartiers résidentiels et commerciaux de Nyala, au Darfour-Sud, début février 2025.Ces attaques étaient indiscriminées, car les bombes utilisées agissent sur un…



