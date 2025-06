Chine : 36 ans après le massacre de Tiananmen, le gouvernement devrait reconnaître les faits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme seul face aux chars, sur la place Tiananmen dans la capitale de la Chine, Pékin, le 4 juin 1989. © 1989 Stuart Franklin/Magnum (New York, 3 juin 2025) – Trente-six ans après le massacre d’un nombre indéterminé de manifestants pacifiques pro-démocratie à Pékin, le gouvernement chinois cherche toujours à effacer le souvenir du massacre de Tiananmen de juin 1989, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités devraient cesser de censurer les informations sur le massacre, autoriser les commémorations, indemniser les familles des victimes et s’assurer…



