RD Congo : Le M23, soutenu par le Rwanda, a exécuté des civils à Goma

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des combattants du M23 au Stade de l'Unité à Goma, en République démocratique du Congo, le 6 février 2025. © 2025 Alexis Hughet/AFP via Getty Images (Nairobi) – Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a exécuté sommairement au moins 21 civils et vraisemblablement un nombre beaucoup plus élevé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les 22 et 23 février 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Le M23 occupe Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, depuis le 27 janvier. Des témoins ont déclaré que dans l'après-midi du 22 février,…



