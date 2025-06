L’entreprise libérée donne-t-elle du courage ?

par Clara Letierce, Enseignante-Chercheure en Management Stratégique, Burgundy School of Business

Anne-Sophie Dubey, Maîtresse de conférences en Théorie des organisations (Cnam), PhD Sciences de gestion/Éthique des affaires (Polytechnique Paris), MSc Philosophie et Politiques publiques (LSE), Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Caroline Mattelin-Pierrard, Maître de conférences en sciences de gestion et du management, Université Savoie Mont Blanc

Matthieu Battistelli, Maitre de conférences en sciences de gestion, IAE Savoie Mont Blanc