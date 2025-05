L’OMS appelle à interdire le tabac aromatisé

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU appelle les gouvernements à interdire d’urgence tous les arômes dans les produits du tabac et à base de nicotine, y compris dans les cigarettes, les sachets de nicotine, les pipes à eau et les cigarettes électroniques, afin de protéger les jeunes de la dépendance et des maladies associées à ces produits.



Lire l'article complet