Hygiène menstruelle : une « urgence silencieuse » pour les femmes et les filles à Gaza

Alors que les Palestiniens de Gaza continuent, au 600ᵉ jour de la guerre, à s’enfoncer de plus en plus « dans l’abîme », près de 700.000 femmes et filles sont confrontées à « une urgence silencieuse en matière d’hygiène menstruelle », avec de graves conséquences pour leur santé, leur protection, leur dignité et leurs droits humains.



Lire l'article complet