Le coût réel des catastrophes est 10 fois plus élevé que prévu, selon l'ONU

Alors que les pays sont confrontés à des factures de plus en plus élevées en raison des catastrophes naturelles, le coût réel des catastrophes est en réalité dix fois plus élevé que ce qui avait été estimé précédemment, avec des conséquences de grande ampleur sur les soins de santé, le logement, l’éducation et l’emploi.



Lire l'article complet