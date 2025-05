Une étude de l’OMS lie l’apport plus élevé d’alcool au risque accru de cancer du pancréas

Boire plus d’alcool pourrait augmenter votre risque de cancer du pancréas, selon l’une des études les plus importantes menée par un vaste consortium international d’études prospectives et dirigée par des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).



Lire l'article complet