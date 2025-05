Naufrage au large des Comores : six migrants morts, cinq portés disparus selon l’OIM

Au moins six personnes sont mortes et cinq autres sont toujours portés disparus en mer entre l’archipel des Comores et l’île française de Mayotte, après le naufrage de deux embarcations le 13 mai dernier, a annoncé lundi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



