IA et crédit, comment éviter que les machines ne contribuent à reproduire nos biais sociaux ?

L’intelligence artificielle (IA) a bouleversé de nombreux domaines ces dernières années, dont le secteur bancaire. Cet article explore les côtés positifs, mais aussi néfastes de son implantation, avec une emphase sur la question de la discrimination algorithmique dans l’octroi de crédit.Au Canada et plus largement dans le monde, l’implantation des IA au sein des grandes banques a permis d’ accroître la productivité tout en offrant une plus grande personnalisation des services.