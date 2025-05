Pascale Fortin sera candidate solidaire dans Arthabaska

La candidate solidaire investie pour l’élection partielle dans Arthabaska sera Pascale Fortin. Elle se relance dans la course après avoir porté les couleurs de Québec solidaire lors de l’élection générale de 2022.

« Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau porter les couleurs et la voix de Québec solidaire auprès des gens d’Arthabaska. Vivant moi-même à Victoriaville, je connais bien les défis des travailleuses et des travailleurs du coin : des logements de plus en plus chers, un hôpital qui tombe en ruines et des services publics qui disparaissent. Face à tous ces enjeux, le précédent député a abandonné les citoyens pour aller à Ottawa. La promesse que je fais à mes concitoyens est simple : parler des vrais enjeux du quotidien, amener des solutions concrètes, et ne pas les lâcher au milieu du mandat », a déclaré Pascale Fortin.

Dans un contexte d’anxiété économique croissante, Québec solidaire fera campagne pour des solutions concrètes, qui améliorent la vie des travailleuses et des travailleurs, qui luttent réellement contre la crise du logement et qui soutiennent des services publics de qualité pour tout le monde.

« J’ai entièrement confiance en Pascale pour porter les valeurs de Québec solidaire et de la gauche dans Arthabaska. Quand je parle de remettre les travailleuses et les travailleurs au coeur de notre projet politique, Pascale incarne parfaitement ça. C’est une travailleuse du réseau de la santé, comme des milliers d’autres Québécoises et Québécois, qui voit au quotidien les dysfonctionnements causés par les décisions de la CAQ et qui subit elle aussi la crise du coût de la vie. Face au vent de droite, qui risque de souffler particulièrement fort dans cette campagne, je suis fière de pouvoir compter sur Pascale pour offrir une vraie alternative solidaire aux gens d’Arthabaska », a ajouté Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire..

« Je veux remercier les solidaires d’Arthabaska qui m’ont à nouveau accordé leur confiance. Je sens une vraie motivation à aller rapidement sur le terrain pour parler au gens et montrer qu’il y a toujours de l’espoir malgré les nombreux échecs de la CAQ, qu’une vraie alternative est possible ici aussi » a conclu Pascale Fortin.