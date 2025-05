Québec solidaire dépose un projet de loi pour garantir le droit au télétravail

En cette Journée internationale des droits des travailleurs et travailleuses, Québec solidaire dépose un projet de loi visant à instaurer le droit au télétravail hybride et volontaire, dans le respect de la vie privée.

« On l’a vu pendant la pandémie, les gens n’ont pas toujours besoin de se déplacer pour être efficaces au travail. À l’heure actuelle, il n’existe pas de disposition qui garantit le droit pour un employé de se prévaloir du télétravail, alors qu’il s’agit désormais d’un enjeu incontournable dans la vie quotidienne des gens. Notre projet de loi vise donc une formule priorisant le télétravail hybride et volontaire, on évite ainsi les inconvénients potentiels soulevés par les experts, dont le risque de surmenage et d’isolement social ou professionnel », déclare le responsable solidaire en matière de travail et député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc.

M. Leduc souligne également que plusieurs experts soulignent les aspects positifs du télétravail hybride, autant pour les travailleurs que pour la société. Alors que de plus en plus d’employeurs semblent revenir à leur dynamique prépandémique de réticence envers le télétravail, ce qui cause de plus en plus de frictions avec les travailleurs et leurs syndicats, encadrer celui-ci aurait des impacts positifs dans les relations de travail.

« Le marché du travail doit s’adapter aux nouvelles réalités des gens. En intégrant aux normes du travail le droit d’avoir recours ou non au télétravail lorsque l’emploi le permet, les travailleuses et les travailleurs pourront mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. », ajoute la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.