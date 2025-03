Géorgie. Les autorités gèlent les comptes d’organisations soutenant des manifestant·e·s, afin de « tuer les manifestations pacifiques »

par Amnesty International

Réagissant au gel de comptes bancaires appartenant à cinq ONG géorgiennes qui fournissent une assistance financière et juridique à des manifestant·e·s se trouvant en détention, Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La décision des autorités géorgiennes de geler les comptes d'organisations de la société civile […]



