Frais vétérinaires abusifs: Québec solidaire demande un meilleur encadrement

Face à la montée des prix dans les cliniques vétérinaires, Québec solidaire demande au gouvernement de la CAQ d’intervenir et s’assurer que les 60% de Québécois et Québécoises qui possèdent un animal de compagnie ne fassent pas les frais des compagnies privées sans scrupules.

« Il y a trop de cas de Québécois et Québécoises qui se retrouvent à payer des montants astronomiques pour sauver leurs animaux de compagnie, en pleine crise du coût de la vie. Il faut non seulement plafonner les prix, mais s’assurer que les cliniques vétérinaires ne passent pas aux mains de multinationales sans scrupules donc le seul objectif est de maximiser les profits », soutient Vincent Marissal, député de Rosemont et responsable solidaire en matière d’administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor.

C’est suite aux nombreuses enquêtes parues dans les médias récemment que Québec solidaire appelle à une réflexion sur la nécessité d’une régulation plus forte du secteur vétérinaire, afin de protéger les consommateurs, les animaux et l’indépendance des professionnels. « On a vu des cas où les gens se voient contraints d’abandonner leurs animaux faute de moyens pour les soigner. Personne ne devrait avoir à faire ce choix déchirant! », ajoute M. Marissal.

Ce que Québec solidaire demande :