La CAQ et le PQ refusent de débattre de mobilité, déplore Québec solidaire

La candidate solidaire dans Terrebonne, Nadia Poirier, s’étonne de l’absence des candidats de la CAQ et du PQ dans Terrebonne lors du débat organisé le mercredi 12 mars par la Table des préfets et des élus de la Rive-Nord, sur le sujet de la mobilité.

« Le chef du PQ nous sermonne qu’on doit pouvoir débattre de tout, alors pourquoi sa candidate ne vient pas débattre de la priorité numéro un des électeurs et des électrices de Terrebonne ? La CAQ et le PQ brillent par leur absence ce soir au débat. On comprend que la CAQ ait peur de venir défendre son bilan désastreux en la matière, mais la désertion du PQ est plus étonnante. Les gens de Terrebonne ont déjà eu la malchance d’avoir un député démotivé par le passé, ils méritent mieux que des candidats démotivés d’aller discuter des vrais enjeux du quotidien », déclare la seule candidate qui réside dans la circonscription, madame Poirier.

La mobilité est un enjeu crucial pour les habitants et habitantes de Terrebonne, qui subissent au quotidien la congestion routière et qui manquent d’alternatives de transport efficaces. En refusant de débattre, la CAQ et le PQ tournent le dos aux préoccupations des gens. Québec solidaire et sa candidate Nadia Poirier continueront de porter des solutions concrètes pour améliorer la mobilité et amener des réponses aux vrais enjeux des électeurs de Terrebonne.