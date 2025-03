Journée internationale des droits des femmes – Ruba Ghazal annonce qu’elle déposera un projet de loi pour rendre la contraception gratuite

Ruba Ghazal

La porte-parole de Québec solidaire,, annonce à l’approche de la Journée internationale des droits des femmes qu’elle déposera d’ici la fin de la session parlementaire un projet de loi pour rendre la contraception gratuite. L’objectif est d’intégrer totalement la contraception au panier de services de la RAMQ, ce qui serait un avancement pour la santé et le portefeuille des Québécoises.

« Pour moi le 8 mars ce n’est pas seulement de se rappeler des droits qu’on a acquis à la dure, mais aussi de réclamer de nouveaux gains. Comme seule femme à la tête d’un parti politique au Québec, je ne me contenterai pas du statu quo en matière de droits des femmes et je me battrai contre les reculs! C’est pourquoi je demande à François Legault de faire un pas de plus en rendant la contraception gratuite pour tout le monde, ça ferait économiser beaucoup d’argent aux femmes et même à l’État », affirme Ruba Ghazal.

En effet, cette mesure est à coût nul, car une plus grande accessibilité aux différentes formes de contraception permet d’économiser en prévenant de nombreuses grossesses non désirées. La Colombie-Britannique et le Manitoba ont fait le pas en 2023 et en 2024, ce qui leur a permis de faire des économies importantes et d’augmenter l’accessibilité à la contraception auprès de leur population.

Une pétition virale suite à l’élection de Trump

Le 26 novembre dernier, Ruba Ghazal déposait une pétition de près de 100 000 signatures en appui à la gratuité de la contraception. Comme Québec solidaire, les signataires croient que les femmes doivent pouvoir prendre le meilleur choix pour leur mode de vie et pour leur santé sans contraintes financières en matière de contraception.

« Avec l’élection de Donald Trump, les reculs pour les droits des femmes aux États-Unis et la montée des Conservateurs au Canada, beaucoup de Québécoises, mais aussi de Québécois, ont voulu se mobiliser. Je partage leurs inquiétudes et je veux qu’on se mette en action! La meilleure manière de renforcer le droit des femmes à choisir pour leur corps, c’est d’offrir la contraception gratuitement. Le principal obstacle à la contraception, c’est le coût! », rappelle Ruba Ghazal.