Québec solidaire demande un débat d’urgence concernant les tarifs de Trump

Après plusieurs semaines de spéculation, le Président américain Donald Trump instaure des tarifs douaniers agressifs à l’égard de ses pays voisins. Dans ce contexte menaçant, Québec solidaire demande un débat d’urgence à l’Assemblée nationale afin de convoquer tous les parlementaires québécois à se pencher sur la situation ensemble et rapidement.

« Les tarifs annoncés mardi par le président Trump sont une nouvelle terrible pour les travailleuses et travailleurs du Québec. Je demande à François Legault de mettre en place des mesures pour soutenir les emplois dans les secteurs touchés. Je lui demande aussi d’arrêter de couper lui-même des emplois dans les services publics avec ses compressions. Imaginez une famille où les deux parents se retrouvent sans emploi, quand d’un côté, l’un perd sa job de soudeur à la shop à cause des tarifs de Trump et de l’autre, elle perd sa job comme infirmière auxiliaire à cause des coupures de François Legault », affirme Ruba Ghazal, la porte-parole de Québec solidaire.

C’est le leader de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, qui a fait la demande de débat d’urgence samedi après-midi. On peut lire ceci dans sa lettre adressée à la Présidence de l’Assemblée nationale : « En tenant un débat d’urgence, les élu-es pourront non seulement démontrer leur engagement à défendre les intérêts du Québec, mais aussi proposer des solutions concrètes pour atténuer les impacts de ces tarifs. Une telle démarche est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer la stabilité économique du Québec. C’est pourquoi ce débat doit se faire de manière urgente et ne doit pas souffrir de délai supplémentaire. »