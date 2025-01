Pour diffusion jeudi 6h Première rentrée parlementaire de Ruba Ghazal comme porte-parole – Une nouvelle répartition des dossiers pour donner un nouveau souffle

Ruba Ghazal annonce la nouvelle répartition des dossiers du caucus de Québec solidaire pour faire suite à son élection comme porte-parole le 16 novembre dernier et donner un nouveau souffle à son équipe en vue des élections de 2026. La nouvelle porte-parole gardera les dossiers liés à l’indépendance et au féminisme.

« Je suis très heureuse d’annoncer que Gabriel et moi avons décidé de nommer Guillaume Cliche-Rivard comme leader parlementaire. Guillaume est devenu rapidement un parlementaire redoutable. À un an et demi des élections, je voulais nous relancer et partir l’année 2025 sur de nouvelles bases. Nous avons donc procédé à un remaniement important des dossiers ainsi que du rôle de nos officiers parlementaires.

Je confie ainsi le dossier de l’environnement à Alexandre Leduc. C’est le dossier sur lequel Québec solidaire a fait sa crédibilité. Je lui donne comme mandat d’opérer le virage qui vient avec la déclaration de Saguenay, c’est-à-dire que la transition écologique ne peut pas se faire en pénalisant les travailleuses et travailleurs. Il a fait sa marque sur le dossier du travail et il n’y a pas un parlementaire plus implanté dans le mouvement ouvrier qu’Alexandre. C’est un immense défi, je suis certaine qu’il saura le relever », déclare Ruba Ghazal.

Dans cette nouvelle répartition, Sol Zanetti hérite du dossier de l’éducation anciennement porté par Ruba Ghazal. Alejandra Zaga Mendez s’occupe désormais des dossiers en finance et en économie. Les dossiers d’environnement, de famille et en langue française sont sous la responsabilité d’Alexandre Leduc. Haroun Bouazzi obtient les dossiers touchant aux ressources naturelles, aux forêts ainsi qu’aux infrastructures. Christine Labrie assume les responsabilités liées aux affaires municipales alors qu’Etienne Grandmont prend les dossiers concernant la solidarité sociale et l’action communautaire. Les dossiers liés au tourisme s’ajoutent aux responsabilités d’Andrés Fontecilla.

« Je suis emballé par le défi qui m’attend comme nouveau leader parlementaire de Québec solidaire. C’est un rôle que je respecte beaucoup et qui me permettra de renouveler mon ardeur à défendre les Québécoises et les Québécois, représenter le caucus solidaire au Parlement et mettre en valeur notre projet pour le Québec », déclare Guillaume Cliche-Rivard, également député de Saint-Henri-Sainte-Anne.

Voici la répartition complète des dossiers politiques pour le caucus de Québec solidaire :

Ruba Ghazal

Porte-parole de Québec solidaire

Nationalisme inclusif

Indépendance

Féminisme

Relations canadiennes

Régions : Mauricie ; Saguenay-Lac-Saint-Jean

Gabriel Nadeau-Dubois

Porte-parole de Québec solidaire et chef parlementaire

Lutte contre les changements climatiques

Guillaume Cliche-Rivard

Leader parlementaire

Justice

Immigration, Francisation et Intégration

Relations internationales et Francophonie

Services sociaux

Laïcité

Région : Laurentides

Alejandra Zaga Mendez

Whip

Finances

Économie et innovation

Agriculture, Pêcheries et Alimentation

Jeunesse

Relation avec les Québécois d’expression anglaise

Région : Outaouais ; Abitibi-Témiscamingue

Haroun Bouazzi

Énergie

Ressources naturelles et Forêts

Cybersécurité et Numérique

Infrastructures

Région : Chaudière-Appalaches ; Laval

Andrés Fontecilla

Logement et Habitation

Lutte contre le racisme

Sécurité publique

Tourisme

Région : Centre-du-Québec

Etienne Grandmont

Transports et Mobilité durable

Développement régional

Solidarité sociale et Action communautaire

Région : Lanaudière

Christine Labrie

Affaires municipales

Aîné.es

Région : Estrie

Alexandre Leduc

Environnement, Faune et Parcs

Travail

Emploi

Langue française

Famille

Institutions démocratiques

Région : Montérégie

Vincent Marissal

Santé

Sport, Loisir et Plein-Air

Conseil du trésor et Administration gouvernementale

Éthique

Région : Métropole ; Gaspésie ; Îles-de-la-Madeleine

Manon Massé

Relations avec les Premières Nations et les Inuit

LGBTQ+

Régions : Côte-Nord ; Nord-du-Québec

Sol Zanetti

Culture et Communications

Capitale-Nationale

Éducation

Enseignement supérieur

Accès à l’information et Protection des renseignements personnels

Région : Capitale-Nationale ; Bas-Saint-Laurent