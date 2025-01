Itinérance à Québec: Québec solidaire demande des logements avec services

Alors que les effets de la crise de l’itinérance s’aggravent à l’arrivée de l’hiver, les députés solidaires à Québec, Etienne Grandmont et Sol Zanetti, urgent le gouvernement de la CAQ de financer les projets qui permettront de sortir de la rue les personnes en situation d’itinérance.

« La crise de l’itinérance, c’est aussi une crise du logement. Pour sortir les gens de la rue, le gouvernement doit construire plus de logements avec des services d’accompagnement, c’est absolument essentiel. Au centre-ville de Québec, la crise du logement force de plus en plus de personnes en situation d’itinérance à vivre dans la rue, brimant leur dignité humaine, et engendre d’importants enjeux de cohabitation. Les solutions existent et je demande à la CAQ de les financer. Ça presse », a déclaré M. Grandmont, député de Taschereau, lors d’un point dans Saint-Roch, un des quartiers les plus touchés par la crise de l’itinérance.

Il est estimé que près de 1000 personnes sont en situation d’itinérance visible à Québec. Les projets PECH-Bifröst et L’Hôte Dauphine, par exemple, offriraient respectivement 50 et 27 nouvelles unités avec services, mais sont actuellement en attente de financement à long terme de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Je ne sais pas ce que la CAQ attend, c’est un choix logique d’un point de vue de dignité humaine, mais aussi de finances publiques. Selon une étude de l’UMQ de 2023, il coûte 72 500$ par an à la société de laisser une personne en situation d’itinérance. À Québec, c’est 72 M$ qu’on met dans la rue, alors que ça coûte en moyenne 25 000$ par personne d’offrir des services dans un appartement de transition. Or, à l’heure actuelle, des projets immobiliers pour sortir des gens de la rue bloquent parce que le gouvernement ne finance pas les services qui doivent absolument venir avec. La CAQ a la responsabilité d’aider les personnes itinérantes à sortir de la rue, en finançant les services pour ne pas qu’elles aient à y retourner », a ajouté M. Zanetti, député de la circonscription de Jean-Lesage.